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25.10.2020 10:38
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В Петербурге за сутки «ковидными» признали 25 смертей

25 смертей попали в петербургскую летальную статистику по коронавирусу за последние сутки. Свежие данные 25 октября приводит оперативный штаб. Всего в России за 24 часа жертвами инфекции официально признаны 229 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Северной столице от последствий COVID-19 умерли 3627 человек. В России — 26 050.

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