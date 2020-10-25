Росгвардия показала, как взрывали мину, найденную на проспекте Народного Ополчения
Мину, найденную в Кировском районе города, благополучно вывезли и уничтожили. Видео с места взрыва предоставила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 25 октября.
ГУ Росгвардии по Спб и ЛО
Сообщение об обнаружении снаряда во дворе дома № 99 по проспекту Народного Ополчения поступило в дежурную часть главка двумя днями ранее. «Сюрприз» рабочие нашли в земле во время установки опор освещения.
Опасный участок был оцеплен. Приехавшая группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии осмотрела находку и пришла к выводу, что это миномётная мина калибра 50 мм времён Великой Отечественной войны, находящаяся в состоянии сильной коррозии.
Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон и уничтожен с соблюдением необходимых мер безопасности.