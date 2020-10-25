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25.10.2020 10:10
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Синоптики обещают петербуржцам неоднозначное в плане погоды воскресенье

Хмурое утро и солнечный день обещают синоптики петербуржцам в воскресенье, 25 октября.

«В начале дня на погоду окажет влияние малоактивный атмосферный фронт. Смещаясь к востоку, он будет закрывать небо плотными облаками, местами вызывая небольшие дожди. Затем начнёт усиливаться гребень антициклона с юго-запада. В облаках появятся прояснения, а дожди прекратятся. В такой ситуации температурный фон ожидается примерно на градус выше своей климатической нормы», — рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём воздух в городе прогреется до 6–8 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

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