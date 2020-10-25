«Хорошее выступление, Хабиб». Конор Макгрегор ответил на сообщение Нурмагомедова о завершении карьеры в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на сообщение Нурмагомедова о завершении карьеры в UFC.

«Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу [выступать]. Еще раз уважение и соболезнование твоей семье и тебе в связи с утратой отца. С уважением, Макгрегоры», — написал боец 25 октября в Twitter

В субботу россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи в начале второго раунда. После он обратился к своим болельщиком с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что бой с Гейджи был последним, так как это он обещал своей матери.