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25.10.2020 00:44
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«Хорошее выступление, Хабиб». Конор Макгрегор ответил на сообщение Нурмагомедова о завершении карьеры в UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор отреагировал на сообщение Нурмагомедова о завершении карьеры в UFC.

«Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу [выступать]. Еще раз уважение и соболезнование твоей семье и тебе в связи с утратой отца. С уважением, Макгрегоры», — написал боец 25 октября в Twitter

В субботу россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи в начале второго раунда. После он обратился к своим болельщиком с заявлением о завершении карьеры. Он сказал, что бой с Гейджи был последним, так как это он обещал своей матери.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. В предыдущих боях он был сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Всего же на счету Хабиба теперь 29 побед.

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