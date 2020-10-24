Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в США. Его кандидатом стал он сам.

На трансляции с участка в городе Уэст-Палм-Бич видно, что Трамп 24 октября был на участке один, в медицинской маске. А после голосования он подошёл к журналистам и сообщил, что «проголосовал за парня по имени Трамп».