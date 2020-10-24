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24.10.2020 18:38
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Действующий президент США проголосовал на выборах «за парня по имени Трамп»

Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в США. Его кандидатом стал он сам.

На трансляции с участка в городе Уэст-Палм-Бич видно, что Трамп 24 октября был на участке один, в медицинской маске. А после голосования он подошёл к журналистам и сообщил, что «проголосовал за парня по имени Трамп».

Как писала «Фонтанка», внезапное заражение президента США COVID-19 практически «обнулило» его шансы на переизбрание. Но он не сдается.

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