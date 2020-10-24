Историк расскажет о Невском районе как «авангардисте»

27 октября в библиотеке «На Стремянной» расскажут о промышленном районе как о районе «культуры и искусства» — одного Ломоносовского фарфорового завода хватило бы, чтобы так считать: вспомним фарфор с супрематическими рисунками Казимира Малевича и Николая Суетина.. Лекция бесплатная. 12+

Пушкин помог Слепушкину Федору Никифоровичу, поэту из крепостных: хлопотал о его выкупе. О творчестве Слепушкина (да, Александр Сергеевич в одном письме покаламбурил над сходством фамилий) писали Дельвиг и Белинский; Академия наук отметила поэта-крестьянина золотой медалью; император Николай Павлович подарил шитый золотом кафтан. И это только один из жителей места, которое теперь называют Невским районом.

Как у нас гудки сегодня пели!



Точно все заводы



встали на колени.



Ведь они теперь осиротели.



Умер Ленин... — написала 14-летняя жительница Палевского, ныне Елизаровского проспекта за Невской заставой Оля Берггольц.



Или знаменитый скульптор Вера Мухина. Нет, в Невском районе не жила — работала наездами из Москвы. Здесь, на ленинградской зеркальной фабрике был организован экспериментальный цех, где возрождалось стекольное производство. Потому что досадно было: в Милане эскизы стеклянной посуды рисуют Пикассо, Шагал, Ле Корбюзье, а у нас все по дореволюционной старинке делается…



На лекции «Люди искусства» историк, научный сотрудник музея «Невская застава» Вера Соловьева расскажет о поэтах и писателях, музыкантах, художниках и скульпторах, чья жизнь и работа были связаны с Невским районом. 27 октября, в 18:30, в библиотеке «На Стремянной» (Стремянная, 20). Записаться можно по телефонам 572–30–65 и 713–10–12 или «ВКонтакте».



Александра Шеромова

