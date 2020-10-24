Беглов из изоляции пообещал Петербургу 250 автобусов, 142 троллейбуса и 40 вагонов метро
Губернатор Александр Беглов, отправившийся в изоляцию из-за контакта с больными коронавирусом, заявил, что правительство Петербурга приступает к масштабной модернизации транспортного комплекса.
«До конца 2020 года планируем получить свыше 250 новых автобусов, 142 троллейбуса, более 40 вагонов метро. Новый подвижной состав удобен для всех категорий пассажиров, экологичен и оборудован современными системами информирования. В следующем году выведем на городские маршруты еще 1500 экологически чистых машин. В том числе электробусы, троллейбусы с увеличенным автономным ходом и автобусы, работающие на газовом топливе», — сообщил губернатор 24 октября в поздравлении ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
В этом году «Пассажиравтотранс» запустил в Петербурге белорусский автобус с зарядками для телефонов и мягкими поручнями. А на Невском заводе представили губернатору новую разработку — полностью алюминиевый трамвай «Витязь — Ленинград».