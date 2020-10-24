Молодые учёные из Петербурга получили премии Правительства РФ в области науки и техники
Коллектив Петербургского университета промышленных технологий и дизайна получил премию Правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных. Среди лауреатов — пять доцентов кафедры интеллектуальных систем и защиты информации. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.
Разработанный лауреатами метод проверки можно применять не только в лёгкой промышленности, но и в автомобилестроении, авиастроении, на предприятиях оборонного комплекса и судостроения.
Лауреатами премии Правительства в области науки и техники за 2020 год также стали ученые и сотрудники Крыловского государственного научного центра, Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза
В субботу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении 133 премий в размере 2 млн рублей каждому авторскому коллективу.