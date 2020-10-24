FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 17:28
1
Печать

Молодые учёные из Петербурга получили премии Правительства РФ в области науки и техники

Коллектив Петербургского университета промышленных технологий и дизайна получил премию Правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных. Среди лауреатов — пять доцентов кафедры интеллектуальных систем и защиты информации. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Разработанный лауреатами метод проверки можно применять не только в лёгкой промышленности, но и в автомобилестроении, авиастроении, на предприятиях оборонного комплекса и судостроения.

Лауреатами премии Правительства в области науки и техники за 2020 год также стали ученые и сотрудники Крыловского государственного научного центра, Военно-морской академии имени адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В субботу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении 133 премий в размере 2 млн рублей каждому авторскому коллективу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний