Молодые учёные из Петербурга получили премии Правительства РФ в области науки и техники

Коллектив Петербургского университета промышленных технологий и дизайна получил премию Правительства РФ в области науки и техники для молодых учёных. Среди лауреатов — пять доцентов кафедры интеллектуальных систем и защиты информации. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.



Разработанный лауреатами метод проверки можно применять не только в лёгкой промышленности, но и в автомобилестроении, авиастроении, на предприятиях оборонного комплекса и судостроения.

