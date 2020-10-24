Новосибирские спасатели достали из мусоропровода 34-летнего мужчину, который залез в шахту, чтобы найти паспорт. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба аварийно-спасательной службы (МАСС).



Жители дома по улице Пархоменко сообщили о застрявшем в мусоропроводе днём в пятницу. Мужчина залез в него на уровне первого этажа, обратно выбраться уже не смог.



«Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения», — говорится в сообщении.

