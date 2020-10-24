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24.10.2020 15:41
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Спасатели освободили заложника мусоропровода, который полез в шахту за паспортом

Новосибирские спасатели достали из мусоропровода 34-летнего мужчину, который залез в шахту, чтобы найти паспорт. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба аварийно-спасательной службы (МАСС).

Жители дома по улице Пархоменко сообщили о застрявшем в мусоропроводе днём в пятницу. Мужчина залез в него на уровне первого этажа, обратно выбраться уже не смог.

«Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достали его целым и невредимым, медицинская помощь искателю документов не понадобилась. Кстати, паспорт он всё же нашёл.

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Комментарии (2)

32717768
Да ему просто переночевать негде было... А паспорт рядом положил и забыл спросонья... Стал уихадить и успомнильлянама... Сищас чють-чють нага застряль, спасиба нащальника... Усё харащо-нама... Тьёплинька зато паспал, харащо нама... писал кто-то шайтан сверху, картощка падал, какащка...
local_
Паспорт был российский?
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