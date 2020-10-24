Спасатели освободили заложника мусоропровода, который полез в шахту за паспортом
Новосибирские спасатели достали из мусоропровода 34-летнего мужчину, который залез в шахту, чтобы найти паспорт. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба аварийно-спасательной службы (МАСС).
Жители дома по улице Пархоменко сообщили о застрявшем в мусоропроводе днём в пятницу. Мужчина залез в него на уровне первого этажа, обратно выбраться уже не смог.
«Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт. Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что достали его целым и невредимым, медицинская помощь искателю документов не понадобилась. Кстати, паспорт он всё же нашёл.