Малыш из Петербурга встретил двухлетие в больнице. Он выпил растворителя, пока в доме не было света

Петербуржец привез сына в больницу и сдал его медикам с отравлением. Годовалый ребенок глотнул растворителя.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, малыша в больницу привезли два дня назад. Он живет на улице Новоселов, к врачам его доставил 28-летний отец. Как он позже рассказал полиции, ребенок дотянулся до бутылки с растворителем после шести часов вечера. Что он делает, родители не видели — в этот момент в доме не было электричества.

Мальчик в тяжелом состоянии. Сегодня у него день рождения.