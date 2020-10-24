FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 14:22
2
Печать

Малыш из Петербурга встретил двухлетие в больнице. Он выпил растворителя, пока в доме не было света

Петербуржец привез сына в больницу и сдал его медикам с отравлением. Годовалый ребенок глотнул растворителя.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, малыша в больницу привезли два дня назад. Он живет на улице Новоселов, к врачам его доставил 28-летний отец. Как он позже рассказал полиции, ребенок дотянулся до бутылки с растворителем после шести часов вечера. Что он делает, родители не видели — в этот момент в доме не было электричества.

Мальчик в тяжелом состоянии. Сегодня у него день рождения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

RemyMartin
Где же они растворитель-то держали? В 28 лет мозги уже должны быть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний