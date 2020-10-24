На Невском поймали насильника. Он потребовал у жертвы заплатить за разбитое в борьбе стекло машины

Жительница Петербурга подверглась насилию со стороны таксиста, ей также пришлось отдать ему деньги и телефон. Спустя две недели преступника поймали.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, подозреваемого задержали накануне в девять утра возле дома 74 по Невскому проспекту, где он и живет. 22-летний Бегзод приехал в Россию из Узбекистана два года назад, регистрации у него нет, трудится молодой человек таксистом.

Ночью 10 октября он вез домой 22-летнюю девушку, помощницу менеджера в строительной компании. В конце улицы Савушкина он остановил машину и подверг пассажирку сексуальному насилию. В процессе принуждения она разбила лобовое стекло автомобиля, за что водитель заставил ее заплатить — в карманах нашлось 4 тысячи наличными. Затем молодой человек выставил ее из автомобиля и уехал. На заднем сиденье остались ее телефон, наушники и сумка, с банковской карты позже сняли еще 8 тысяч.