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24.10.2020 12:15
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова объявил о своём заражении коронавирусом перед боем спортсмена с американцем

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. 24 октября в Абу-Даби состоится бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи за титул UFC в легком весе.

«Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе, и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности»,— написал Али Абдель-Азиз в Instagram.

В июле от последствий коронавируса умер отец Хабиба Нурмагомедова заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.

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Комментарии (3)

261930041
россия за гэтжи
Жора  
Что?!! Опять отменят бой?!!!
pregatus
Ну реально задолбали с этим хабибом.
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