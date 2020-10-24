Менеджер Хабиба Нурмагомедова объявил о своём заражении коронавирусом перед боем спортсмена с американцем
Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. 24 октября в Абу-Даби состоится бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи за титул UFC в легком весе.
«Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе, и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности»,— написал Али Абдель-Азиз в Instagram.
В июле от последствий коронавируса умер отец Хабиба Нурмагомедова заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов.