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24.10.2020 11:56
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Снайперы ЗВО устроили дуэль в псковском лесу

Спецназ Западного военного округа провел масштабные тактико-специальные учения в преддверии 70-летия со дня основания подразделений специального назначения Вооруженных сил России. Частью программы стала снайперская дуэль.

«Снайперы провели своего рода снайперские дуэли, когда каждому из двух стрелков определяется участок местности, на котором он должен в короткое время оборудовать свою позицию и сектор стрельбы. Действий «противника» на данном этапе ни один из стрелков не наблюдает. По сигналу руководителя занятия препятствие, закрывающее одного снайпера от другого, убирается и начинается дуэль. Побеждает тот, кто обнаружит позицию оппонента раньше», — сообщили 24 октября в пресс-службе Западного военного округа.

Кроме того, военнослужащие потренировались работать в городских условиях, забираться в здания и действовать в одиночку или в группе.

www.mil.ru

День частей и соединений специального назначения отмечается в Вооруженных силах России 24 октября. Именно в этот день, 24 октября 1950 года маршал Советского Союза Александр Василевский подписал директиву о создании подразделений специального назначения.

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Комментарии (3)

RemyMartin
«Кроме того, военнослужащие потренировались работать в городских условиях, забираться в здания и действовать в одиночку или в группе.»

Наловили таки паркурщиков?
Батарейкин
С ПРАЗДНИКОМ, 2 ОбрСН ГРУ ГШ!!!!!!!!! Ветеранам сегодня много не наливайте - им завтра домой ехать!))))
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