Международная группа психологов и приматологов нашла схожие черты в изменениях социальной активности пожилых людей и шимпанзе. И те, и другие с возрастом живут по принципу «старый друг лучше новых двух».

Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science 23 октября. Учёные проанализировали двадцать лет наблюдений за 21 самцом шимпанзе из угандийского национального парка в Кибале. Изучали коммуникацию как молодых особей в возрасте 15 лет, так и пожилых шимпанзе старше 40 лет.

Оказалось, что стареющие приматы реже вступают в конфликты с сородичами, а новым знакомствам предпочитают общение с верными друзьями. Авторы выделили три типа взаимодействия: взаимная дружба, когда два самца проводят время друг с другом, односторонняя, при которой к общению стремится только один, и отсутствие дружбы, когда оба самца никак не выделяют друг друга.

