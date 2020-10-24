Лучше новых двух. Учёные рассказали о социальной избирательности стареющих шимпанзе
Международная группа психологов и приматологов нашла схожие черты в изменениях социальной активности пожилых людей и шимпанзе. И те, и другие с возрастом живут по принципу «старый друг лучше новых двух».
Статья с результатами исследования опубликована в журнале Science 23 октября. Учёные проанализировали двадцать лет наблюдений за 21 самцом шимпанзе из угандийского национального парка в Кибале. Изучали коммуникацию как молодых особей в возрасте 15 лет, так и пожилых шимпанзе старше 40 лет.
Оказалось, что стареющие приматы реже вступают в конфликты с сородичами, а новым знакомствам предпочитают общение с верными друзьями. Авторы выделили три типа взаимодействия: взаимная дружба, когда два самца проводят время друг с другом, односторонняя, при которой к общению стремится только один, и отсутствие дружбы, когда оба самца никак не выделяют друг друга.
Как показали наблюдения, молодые особи чаще инициировали одностороннее общение с более взрослыми сородичами. При этом у сорокалетних шимпанзе в Кибале в среднем было три взаимных друга и 0,6 односторонних. Кроме того, пары пожилых друзей связывают более крепкие взаимоотношения. К примеру, они чаще очищают шерсть друг другу и более справедливо распределяют время при груминге.
Исследователи пришли к выводу, что с возрастом шимпанзе стараются получать больше положительных эмоций от коммуникации и проявляют меньше агрессии. Аналогичные изменения в социальной активности отмечены у людей, которые также предпочитают общение с небольшим числом старых друзей и стараются избегать конфликтов. Такие трансформации нередко связывают с предчувствием близкой смерти, однако авторы считают эту гипотезу неверной, поскольку приматы, у которых выявили те же особенности, не осознают, сколько времени им осталось жить.