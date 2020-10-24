Каникулы с орхидеями в Ботаническом саду

В этом ноябре праздник орхидей растянется больше, чем на неделю: с 24 октября по 8 ноября в Ботаническом саду пройдут «Ботанический каникулы». В рамках фестиваля гости смогут прогуляться по оранжереям, посмотреть выставку орхидей и флористических работ – картин из листьев, лепестков, бересты, пуха растений (вот где надо искать вдохновение для осенних поделок).

Традиционно будут квесты по парку-дендрарию (семейный) и детский (6+) – по оранжереям. В субботу обещают прогулку и квест по Тропическому маршруту, в воскресенье – по Субтропическому.

Ботсад не устаёт рассказывать о многообразии орхидей: они могут расти на земле, деревьях, камнях и воде, а пахнуть – ванилью или, к примеру, конским навозом. В «Зелёном домике» будут самые разные цветы. Также гостям расскажут о правилах выращивания орхидей, и традиционно на выставке будут папоротники и бромелии, которые в естественной среде обычно растут рядом с орхидеями.



Фестиваль «Ботанические каникулы» пройдёт с 24 октября по 8 ноября с 10 до 17.30 часов (кассы до 16.30). Квесты 6+.



Ботсад напоминает, что в «Зелёный домик» вход строго в маске.



Анастасия Семенович

