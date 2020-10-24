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24.10.2020 01:13
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Каникулы с орхидеями в Ботаническом саду

В этом ноябре праздник орхидей растянется больше, чем на неделю: с 24 октября по 8 ноября в Ботаническом саду пройдут «Ботанический каникулы». В рамках фестиваля гости смогут прогуляться по оранжереям, посмотреть выставку орхидей и флористических работ – картин из листьев, лепестков, бересты, пуха растений (вот где надо искать вдохновение для осенних поделок).

Фото: Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"

Традиционно будут квесты по парку-дендрарию (семейный) и детский (6+) – по оранжереям. В субботу обещают прогулку и квест по Тропическому маршруту, в воскресенье – по Субтропическому.

Ботсад не устаёт рассказывать о многообразии орхидей: они могут расти на земле, деревьях, камнях и воде, а пахнуть – ванилью или, к примеру, конским навозом. В «Зелёном домике» будут самые разные цветы. Также гостям расскажут о правилах выращивания орхидей, и традиционно на выставке будут папоротники и бромелии, которые в естественной среде обычно растут рядом с орхидеями.

Фестиваль «Ботанические каникулы» пройдёт с 24 октября по 8 ноября с 10 до 17.30 часов (кассы до 16.30). Квесты 6+.

Ботсад напоминает, что в «Зелёный домик» вход строго в маске.

Анастасия Семенович

Фото: Наталья Гончарова, "Фонтанка.ру"

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Комментарии (7)

Djnyana
Думаю, что я люблю Ницше, но Классик, всё таки, - Достоевский! ) Формально - всё просто, Ницше - пытался угадать.. - неугадаемоЁ, но.. - есть Области, не доступные даже.. - Классикам! ) Достоевский - круче Ницше! Но.. Ницше - Достойный соперник Достоевскому, хотя и слабый, с тем и усну пожалуй, ! )))
VF812
про ценник забыли написать, что никаких льгот ни для студентов, ни для пенсионеров, про засранность и безхозность сада, про кэш на входе
Djnyana
Ну а, по детству, там.., рядом с одним из корпусов ЛЭТИ, - есть дырка в за боре, про
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