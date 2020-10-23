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23.10.2020 23:37
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Улицу Рубинштейна не удается оградить от автомобилистов. Петербуржцы проигнорировали «выходные ограничения»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Петербуржцы «не заметили» ограничения движения транспорта на главной барной улице Петербурга, которое начало действовать с 22.00 23 октября, передает корреспондент «Фонтанки».

Предполагалось, что с 22.00 пятницы и в выходные движение по Рубинштейна для «обычного» транспорта ограничат. Исключение составляют автомобили тех, кто живет или работает на барной магистрали, а также транспорт, который обслуживает предприятия, автомобили «Почты России» и инвалидов.

Несмотря на установленные дорожные знаки, горожане привычно ездят по улице. Справа при въезде размещен знак «Движение запрещено» и красная звездочка, которая подсказывает, что запрет действует в выходные и праздничные дни.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

AP-SPb
Пока под знаками не повесят камеры и не будут штрафовать все не местные машины в автоматическом режиме толку от этих "ограничений" не будет. От слова совсем. Плюс вводить это надо во всем Центре.
Fenomen
Ничего удивительного, как говорится, это Питер, детка.
Random_spb
Так и проституция у нас запрещена (многие реально не знают), и пиво с водкой в ларьках нельзя продавать, да и вообще после 22 спиртное нельзя продавать нигде, и на газонах нельзя парковаться, и по крышам экскурсии тоже как бы запретили, и много еще чего..
Но это же Питер...Свобода! Анархия! Безвластие! Тут если по голове не стреляют, то все остальное в пределах допустимого, главное в пикетах не стоять,
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