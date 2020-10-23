Петербуржцы «не заметили» ограничения движения транспорта на главной барной улице Петербурга, которое начало действовать с 22.00 23 октября, передает корреспондент «Фонтанки».



Предполагалось, что с 22.00 пятницы и в выходные движение по Рубинштейна для «обычного» транспорта ограничат. Исключение составляют автомобили тех, кто живет или работает на барной магистрали, а также транспорт, который обслуживает предприятия, автомобили «Почты России» и инвалидов.



Несмотря на установленные дорожные знаки, горожане привычно ездят по улице. Справа при въезде размещен знак «Движение запрещено» и красная звездочка, которая подсказывает, что запрет действует в выходные и праздничные дни.