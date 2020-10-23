Чеченский «Ахмат» извинился за избиение судьи на матче со «Спартаком». Мнения по поводу личности драчуна расходятся

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» извинился за нападение на судью Богдана Головко после матча с московским «Спартаком». Сообщение опубликовано вечером 23 октября на официальном сайте команды.



«Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание», - подчеркивается в сообщении.



При этом в клубе уточнили, что напал на судью якобы болельщик, выбежавший на поле. Ранее сообщалось, что в избиении мог принимать участие сотрудник службы безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов — сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту и генерального директора академии «Рамзан». Сам Алханов отрицал даже факт избиения. В протоколе матча, который публиковал «Спорт-Экспресс», указывается, что в драке участвовали «посторонние лица».

