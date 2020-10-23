Коронавирус вынудил РЖД пересмотреть расписание с полсотни поездов. Изменения затронут Петербург
РЖД готовится отменить или сократить частоту движения более пятидесяти пассажирских поездов. Расписание меняют из-за падения спроса на фоне обострения эпидемической ситуации.
О корректировках графика 23 октября сообщает Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД). В осенне-зимний период намерены сократить периодичность курсирования 38 пар поездов и отменить ещё 19, спрос на которые минимален.
«Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом», - цитирует РБК сообщение компании.
На сайте РЖД опубликованы корректировки для поездов по 54 направлениям на ноябрь и декабрь. Восемь из них направлением в или из Петербурга, среди них поезда из Челябинска, Махачкалы, Ижевска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, а также в Смоленск и Москву.