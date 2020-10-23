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23.10.2020 22:37
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ЦНИИ химии и механики в США обвинили в работе с «Тритоном». «Правительство России продолжает участвовать в опасной кибер-активности»

Минфин США разъяснил, за что введены санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Объяснение опубликовано 23 октября вечером на официальном сайте ведомства.

Американские власти считают, что институт напрямую связан с атакой хакеров на нефтехимический завод на Ближнем Востоке в 2017 году. ЦНИИХМ создал «специальные инструменты, которые позволили осуществить атаку», - говорится в сообщении Минфина США. В нем уточняется, что при нападении использовалось вредоносное ПО Triton (известно также как TRISIS и HatMan). Оно применяется для манипулирования системами промышленной безопасности, которые обеспечивают аварийное отключение на опасных объектах.

«Правительство России продолжает участвовать в опасной кибер-деятельности, направленной против США и наших союзников... Власти продолжат агрессивно защищать критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов от любого, кто пытается ее нарушить», - заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

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Комментарии (2)

Bobr Dobr
А часовню тоже они разрушили?
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