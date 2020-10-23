Власти Москвы отчитались о полутора тысячах умерших от коронавируса в сентябре. Собянин заявил, что новые ограничения не нужны
Коронавирус в сентябре 2020 года стал причиной смерти 1569 человек в Москве. Об этом 23 октября сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
«От ковида как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605)», — уточняется в сообщении.
При этом еще 1026 человек умерли «от других причин», но с положительным тестом на COVID-19. «Существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений» инфекция оказала в 509 случаях, - уточнили в Депздраве Москвы.
При этом мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что дополнительных ограничений из-за коронавируса в Москве вводить пока не планируют.
"Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", - подчеркнул он.