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23.10.2020 20:46
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На набережной Обводного канала запузырился люк. Сушка искусственного водоёма мешает автомобилистам

Горячая вода пробила люк в Адмиралтейском районе Петербурга и отвоёвывает проезжую часть у автомобилистов в вечерний час пик 23 октября. Дополнительным препятствием стала работа аварийных бригад.

О прорыве на набережной Обводного канала, 181, сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Около половины восьмого вечера вода хлынула из-под люка и залила проезжую часть. Парение над разливающимся озером подсказало, что в него лучше не заступать.

Как уточнили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», специалисты оперативных бригад уже на месте. Зона вытекания огорожена, его локализуют. «В целях безопасности ограничено движение одной полосы по нечетной стороне набережной Обводного канала на участке от Краснооктябрьского моста проспекта до Лермонтовского проспекта», - добавили в компании.

© Фонтанка.Ру

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