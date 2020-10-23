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23.10.2020 21:17
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Выпускники петербургского физматлицея взяли золото международной астрономической олимпиады

Российская сборная завоевала пять золотых медалей и стала первой в командном зачёте 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике. Демонстрировать знания впервые пришлось дистанционно.

Как сообщает городской комитет по образованию, 23 октября состоялась торжественная церемония закрытия олимпиады. Обладателями двух из пяти золотых медалей стали выпускники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Харичкин и Артём Гордеев.

Оба получают высшее образование в Москве. Ещё трое медалистов — выпускники столичных школ. Руководит российской сборной старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин. В прошлом году на тот момент десятиклассники Харичкин и Гордеев взяли золото и серебро в составе тренировочной команды.

14-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике состояла из трёх этапов: участники решали теоретические задачи, вопросы по анализу данных и выполняли задания, связанные с наблюдением. За награды боролись команды из 38 стран — впервые дистанционно. Члены российской сборной участвовали из Государственного астрономического института имени Штернберга в Москве.

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Комментарии (2)

260642921
Прекрасная новость. Побольше бы таких.
rybalka
239!!!! :)
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