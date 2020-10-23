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23.10.2020 20:32
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Премьер-министр Болгарии ушел на самоизоляцию. В превентивных мерах

Несмотря на отрицательный тест, глава болгарского правительства Бойко Борисов решил остаться дома. Об этом 23 октября пишет газета Sofia Globe.

По данным издания, днем в пятницу стало известно о том, что замминистра регионального развития Николай Нанков заразился коронавирусом. Премьер-министр, несмотря на то, что контактировал с коллегой пять дней назад и утром получил отрицательный тест на COVID-19, решил временно самоизолироваться.

В Болгарии с начала пандемии коронавирусом заразились 34 930 человек, из них 17 833 — выздоровели. В стране зафиксировано 1064 летальных случая от новой инфекции.

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