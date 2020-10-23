Генсек НАТО ушел от ответа о допустимости переброски Турцией наемников-исламистов в зону боевых действий в Нагорном Карабахе

Допустимо ли для Турции — члена НАТО перебрасывание боевиков-исламистов из Сирии на театр военных действий в Нагорном Карабахе? От этого вопроса уклонился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга по итогам видеоконференции министров обороны НАТО, пишет 23 октября ТАСС.

В ответ на поставленный вопрос Столтенберг сказал, что «мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться».