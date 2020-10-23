Генсек НАТО ушел от ответа о допустимости переброски Турцией наемников-исламистов в зону боевых действий в Нагорном Карабахе
Допустимо ли для Турции — члена НАТО перебрасывание боевиков-исламистов из Сирии на театр военных действий в Нагорном Карабахе? От этого вопроса уклонился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга по итогам видеоконференции министров обороны НАТО, пишет 23 октября ТАСС.
В ответ на поставленный вопрос Столтенберг сказал, что «мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться».
Американская Wall Street Journal 14 октября сообщила об участии наёмников-исламистов в боях за Нагорный Карабах.
1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил недопустимость призывов Минской группы к перемирию в Карабахе. А 2 октября он заявил о полной поддержке Анкарой Азербайджана и борьбы азербайджанского народа до полного освобождения «своих территорий» в Карабахе. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.
(Бэк) Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.