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23.10.2020 19:52
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Генсек НАТО ушел от ответа о допустимости переброски Турцией наемников-исламистов в зону боевых действий в Нагорном Карабахе

Допустимо ли для Турции — члена НАТО перебрасывание боевиков-исламистов из Сирии на театр военных действий в Нагорном Карабахе? От этого вопроса уклонился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга по итогам видеоконференции министров обороны НАТО, пишет 23 октября ТАСС.

В ответ на поставленный вопрос Столтенберг сказал, что «мы глубоко озабочены конфликтом в Карабахе, особенно жертвами среди мирного населения. Мы посылаем всем сторонам четкий сигнал: боевые действия должны прекратиться».

Американская Wall Street Journal 14 октября сообщила об участии наёмников-исламистов в боях за Нагорный Карабах.

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил недопустимость призывов Минской группы к перемирию в Карабахе. А 2 октября он заявил о полной поддержке Анкарой Азербайджана и борьбы азербайджанского народа до полного освобождения «своих территорий» в Карабахе. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

(Бэк) Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (4)

Pilat
Ему из белого дома не успели привезти методичку.
Stargazer_5e4cc3b703773
Турция - член НАТО. И этот скандинавский лыжник с отмороженными мозгами и ксивой его старшего отвечает за её действия. Уклонился - значит, рыльце в пушку, на выход, нефиг зарплату во многих евро получать. Это не нас тяфкать, и стягивать какие-то там войска для защиты "шпротов" от "русской агрессии". Кстати, вопрос-то кто задал?
Wuhan Proletarian
Слава Аллаху, что все только озабочены и не мешают доблестной армии Азербайджана вести справедливую, освободительную войну.
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