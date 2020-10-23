Тихановская требует назначить новые президентские выборы в Белоруссии до конца года
Новые президентские выборы в Белоруссии должны быть назначены до конца 2020 года. Об этом заявила глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская после переговоров 23 октября с представителями ПА ОБСЕ и руководством Дании.
«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — написала Тихановская в своём Telegram-канале.
Министр иностранных дел Дании, которая создаёт Фонд новой демократии для поддержки, в том числе, Белоруссии, выразил своё восхищение Тихановской. «Глубоко впечатлен её храбростью и жертвами, на которые она пошла, чтобы дать голос народу Беларуси. Датское королевство является решительным и активным сторонником народа Белоруссии в его требовании свободных и справедливых выборов», — написал Йеппе Кофод в Twitter.
Honored to welcome Svetlana Tikhanovskaya in Copenhagen— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) October 23, 2020
Deeply impressed by her courage and the sacrifices she has made to give the people of Belarus a voice
DK is a strong and vocal supporter of the people of #Belarus in their demand for free and fair elections#dkpol #eudk pic.twitter.com/Wz4E6wBWv1
Глава оппозиции встретилась и с премьером Дании Метте Фредериксеном, а также датскими некоммерческими организациями и профсоюзами. В своём микроблоге она поблагодарила их за совместные шаги «на пути к демократии» и ненасилию в Белоруссии.