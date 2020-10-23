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23.10.2020 19:46
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Тихановская требует назначить новые президентские выборы в Белоруссии до конца года

Новые президентские выборы в Белоруссии должны быть назначены до конца 2020 года. Об этом заявила глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская после переговоров 23 октября с представителями ПА ОБСЕ и руководством Дании.

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — написала Тихановская в своём Telegram-канале.

Министр иностранных дел Дании, которая создаёт Фонд новой демократии для поддержки, в том числе, Белоруссии, выразил своё восхищение Тихановской. «Глубоко впечатлен её храбростью и жертвами, на которые она пошла, чтобы дать голос народу Беларуси. Датское королевство является решительным и активным сторонником народа Белоруссии в его требовании свободных и справедливых выборов», — написал Йеппе Кофод в Twitter.

Глава оппозиции встретилась и с премьером Дании Метте Фредериксеном, а также датскими некоммерческими организациями и профсоюзами. В своём микроблоге она поблагодарила их за совместные шаги «на пути к демократии» и ненасилию в Белоруссии.

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Комментарии (15)

wasya
Блин, эту котлетницу еще вспоминают что ли?)
Дмитрий Александрович Анонимный
Все уже про эту идиотку забыли, кроме Европы, пусть там с идиотом Навальным и шарится
263877281
Думаю, что человек, у которого внутри черепной коробочки еще осталось серое вещество, и сам догадается до ответов на комментарии выше, но, специально для трех калек:
- жертва: расставание с родным домом. Муж в тюрьме. Ну и вынужденная встреча с упырями, типа Таракана.
- голосовали может и не за нее, но против текущей воровской власти. И да, очевидно там таких "идиотов" большинство. Таких "идиотов" и у нас скоро будет большинство, наконец-то. Да и сейчас не мало.
- а у ОМОНа то вообще своя голова на плечах есть или им не положено по званию иметь? Т.е. если им прикажут выйти на площадь и лупить своих же матерей или бабушек без всякой на то причины, то "Тихановская" будет виновата?
Средневековье не придумывайте. У всех есть свобода воли, даже у самых незащищенных и отупевших слоев населения.

Белорусы, мы с Вами. И, надеюсь, скоро присоединимся в вашей борьбе с одуревшими от власти и безнаказанности чинами.
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