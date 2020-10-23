Новые президентские выборы в Белоруссии должны быть назначены до конца 2020 года. Об этом заявила глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская после переговоров 23 октября с представителями ПА ОБСЕ и руководством Дании.

«Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года», — написала Тихановская в своём Telegram-канале.