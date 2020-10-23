В Смольном назвали сроки согласования документации, без которой не завершить долгострои «Норманна»
Документацию, необходимую для возобновления работ по долгостроям ГК «Норманн», должны согласовать до конца ноября 2020 года. Об этом 23 октября на встрече с дольщиками сообщил замглавы комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский, пишет пресс-служба Смольного.
«Комитетом по строительству подготовлен полный комплект документов и направлен на согласование органов власти Петербурга. Вопрос находится на контроле комитета и городского правительства», — цитирует пресс-служба Барановского.
Ранее в комитете сообщили, что нашли потенциального инвестора для завершения строительства долгостроев группы «Норманн»: ЖК «На Заречной» и «Три Апельсина».
Утром 23 октября дольщики провели одиночные пикеты у комитета по строительству. Всю следующую неделю они планируют выходить с одиночными пикетами.
«Это принципиально, так как в этом году, да и в том, с нами никто не встречался, а все договоренности постоянно переносились комитетом. «Скоро-скоро» — и на этом все. С 31 октября намечена голодовка, она пока в силе. Не потому, что мы такие, мы просто пока не верим», — рассказал один из дольщиков.