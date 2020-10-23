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23.10.2020 17:59
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Президент Карабаха обратился к Путину с просьбой любыми способами помочь республике. Вспомнил про империю

Президент Арцаха (не признанной Нагорно-Карабахской республики) Араик Арутюнян обратился 23 октября к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сделать все возможное» для мира в республике и напомнил, что регион более века успешно входил в состав Российской империи.

«Более века (с начала XIX — до конца второй декады XX века) Карабах входил в состав Российской империи. Этот исторический период ознаменовался для Карабаха продолжительным периодом мира, созидания, репатриации изгнанных с родных земель соотечественников и экономического подъёма», — написал Араик Арутюнян в Facebook.

Президент Карабаха отметил, что и в советское время отношения между Арцахом и СССР были положительными. Он напомнил, что на разных фронтах Великой Отечественной войны сражались около 90 тысяч армян из Нагорно-Карабахской автономной области и исторического Арцаха.

Также Арутюнян сказал, что тесные отношения между Россией и Арцахом продолжаются и по сей день, а вклад Москвы в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта является решающим.

Поэтому президент Арцаха Араик Арутюнян просит Путина «сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 октября заявил, что Россия должна быть активно вовлечена в карабахский конфликт, в том числе с использование миротворцев

В тот же день президент Азербайджана не исключил введения миротворцев в Нагорный Карабах.

14 мая 1805 года в русском военном лагере на берегу реки Кюрекчай был подписан Кюрекчайский договор, подтвердивший переход Карабахского ханства в подданство Российской империи. Договор был подписан Ибрагим Халил-ханом и главноначальствующим в Грузии генералом от инфантерии Цициановым (от имени императора Александра I).

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. 10 октября в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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Комментарии (7)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Судя по воплям главных соросовских хачей, профукивают они незаконно присвоенное....
killbeachtrash
Пожалуй хватит русскими деньгами и "мясом" всех "друзей" потчевать. Итак ради Величия сколько наворотили, что еще внукам икаться будет в этой уникальной стране.
Савва Морозов
Уже и этот завертелся, как уж - совсем беда с победоносными криками. Как русофобскую пропаганду разводить - Пашинян был первым, а Арутюнян не возражал, а, как абзац наступает - русские помогите. Поможем - вышлем всех армян вам на передовую, пущай там скаКут и кричат.
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