Президент Карабаха обратился к Путину с просьбой любыми способами помочь республике. Вспомнил про империю

«Более века (с начала XIX — до конца второй декады XX века) Карабах входил в состав Российской империи. Этот исторический период ознаменовался для Карабаха продолжительным периодом мира, созидания, репатриации изгнанных с родных земель соотечественников и экономического подъёма», — написал Араик Арутюнян в Facebook.

Президент Арцаха (не признанной Нагорно-Карабахской республики) Араик Арутюнян обратился 23 октября к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сделать все возможное» для мира в республике и напомнил, что регион более века успешно входил в состав Российской империи.

Президент Карабаха отметил, что и в советское время отношения между Арцахом и СССР были положительными. Он напомнил, что на разных фронтах Великой Отечественной войны сражались около 90 тысяч армян из Нагорно-Карабахской автономной области и исторического Арцаха.

Также Арутюнян сказал, что тесные отношения между Россией и Арцахом продолжаются и по сей день, а вклад Москвы в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта является решающим.

Поэтому президент Арцаха Араик Арутюнян просит Путина «сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 октября заявил, что Россия должна быть активно вовлечена в карабахский конфликт, в том числе с использование миротворцев

В тот же день президент Азербайджана не исключил введения миротворцев в Нагорный Карабах.

14 мая 1805 года в русском военном лагере на берегу реки Кюрекчай был подписан Кюрекчайский договор, подтвердивший переход Карабахского ханства в подданство Российской империи. Договор был подписан Ибрагим Халил-ханом и главноначальствующим в Грузии генералом от инфантерии Цициановым (от имени императора Александра I).