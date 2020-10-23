В российских аэропортах попробуют определять больных коронавирусом по кашлю

В России представлены инновационные разработки, которые смогут определять заболевшего коронавирусом по кашлю. Об этом на московском международном форуме «Открытые инновации» заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Среди решений, представленных в рамках Национальной технологической инициативы, есть, например, те, что мониторят то, как человек кашляет, и анализируют звук. Как утверждает Песков, это поможет выявить COVID-19 на ранней стадии.