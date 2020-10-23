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23.10.2020 16:54
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В российских аэропортах попробуют определять больных коронавирусом по кашлю

В России представлены инновационные разработки, которые смогут определять заболевшего коронавирусом по кашлю. Об этом на московском международном форуме «Открытые инновации» заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Среди решений, представленных в рамках Национальной технологической инициативы, есть, например, те, что мониторят то, как человек кашляет, и анализируют звук. Как утверждает Песков, это поможет выявить COVID-19 на ранней стадии.

Одна из компаний, которая разрабатывает такую технологию, находится в Швейцарии. У неё есть обширная база звуков. Другая разработка — российская.

«Сейчас идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования решения в одном из аэропортов», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Речь не только о коронавирусе. Так, в Забайкальском крае скоро стартует тестирование системы «Живое дыхание», которая позволяет мониторить состояние человека, который, например, принимает химические препараты, пользуется ингалятором.

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Комментарии (6)

daisychain
А диагностировать шахидов по недоброму сопению они еще не научились? А ведь рамки уже поставлены, микрофоны в них встроить с анализатором спектра - и чудо-прибор заиграет новыми красками!
SERGEY111
Интересно как будет квалифицироваться сочнейший и очень громкий чих - когда человек не может сразу чихнуть и некоторое время водя щеками и ноздрями готовиться и - и -и -иии- аааапчхи !!! на весь терминал .
Иван 2пырьев
Когда кашляет - уже поздно определять
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