В российских аэропортах попробуют определять больных коронавирусом по кашлю
В России представлены инновационные разработки, которые смогут определять заболевшего коронавирусом по кашлю. Об этом на московском международном форуме «Открытые инновации» заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Среди решений, представленных в рамках Национальной технологической инициативы, есть, например, те, что мониторят то, как человек кашляет, и анализируют звук. Как утверждает Песков, это поможет выявить COVID-19 на ранней стадии.
Одна из компаний, которая разрабатывает такую технологию, находится в Швейцарии. У неё есть обширная база звуков. Другая разработка — российская.
«Сейчас идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования решения в одном из аэропортов», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Речь не только о коронавирусе. Так, в Забайкальском крае скоро стартует тестирование системы «Живое дыхание», которая позволяет мониторить состояние человека, который, например, принимает химические препараты, пользуется ингалятором.