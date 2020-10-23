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23.10.2020 16:48
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Министр просвещения России привился от COVID-19

Министр просвещения России Сергей Кравцов сделал прививку против коронавируса, сообщил 23 октября директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Сергей Шатунов.

На вопрос о том, какой вакциной министр привился, он ответил: «Отечественной».

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также вакцинировались от коронавируса.

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Комментарии (2)

житель города П.
Может и нет. Хотя ответ министра странный. Как и рассказы нашего главного слуги, что "его дочка привилась", "обязательно привьется вперед визитом в Корею" и т.п.
Иван 2пырьев
Врут )))))
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