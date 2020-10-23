В Минске задержали двух мужчин, которые кидали камни в автобус с силовиками. Протестующим грозит до 6 лет лишения свободы
Белорусская милиция задержала двух жителей Минска, которые во время митинга 18 октября на Партизанском проспекте забросали камнями автобус с силовиками. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии 23 октября в Telegram.
По информации ведомства, во время митинга 18 октября «группа агрессивных людей вышла на проезжую часть и заблокировала движение служебного транспорта», а некоторые протестующие оскорбляли силовиков и провоцировали окружающих на активные действия.
Среди группы людей были двое мужчин 42 и 53 лет, которые повредили камнями боковые стекла и кузов автобуса с милиционерами. За это в сторону протестующих силовики открыли огонь резиновыми пулями, а 23 октября сыщики при поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали двоих протестующих.
«Следователи действиям мужчин дали правовую оценку и возбудили уголовные дела: за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел», — сказано в сообщении МВД.
Мужчинам грозит срок до шести лет лишения свободы.
Протесты охватили Белоруссию после оглашения ЦИК результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главный оппонент и представитель объединенной оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не согласна с итогами голосования, и призвала жителей страны продолжать протест. На днях она выдвинула Лукашенко ультиматум, потребовав покинуть президентский пост, иначе начнется всеобщая забастовка. Протестные акции проходят в разных городах страны почти ежедневно, накануне состоялись женский и студенческий марши.