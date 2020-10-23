В Минске задержали двух мужчин, которые кидали камни в автобус с силовиками. Протестующим грозит до 6 лет лишения свободы

Белорусская милиция задержала двух жителей Минска, которые во время митинга 18 октября на Партизанском проспекте забросали камнями автобус с силовиками. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии 23 октября в Telegram.

По информации ведомства, во время митинга 18 октября «группа агрессивных людей вышла на проезжую часть и заблокировала движение служебного транспорта», а некоторые протестующие оскорбляли силовиков и провоцировали окружающих на активные действия.

Среди группы людей были двое мужчин 42 и 53 лет, которые повредили камнями боковые стекла и кузов автобуса с милиционерами. За это в сторону протестующих силовики открыли огонь резиновыми пулями, а 23 октября сыщики при поддержке спецподразделения «Алмаз» задержали двоих протестующих.