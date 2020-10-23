Мурашко: В России развернули уже 200 тысяч коронавирусных коек

В медучреждениях России к настоящему моменту развёрнуто около 200 тысяч коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщил при выступлении на XIII Евразийском экономическом форуме глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что до начала пандемии в стране имелось 54 тыс. взрослых и детских инфекционных коек, то есть их число из-за COVID-19 пришлось увеличить почти в четыре раза.

Рассказал Мурашко и об успехах в диагностике заболевания.

«Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран», — заявил он, добавив, что в России используют 200 тест-систем для определения коронавируса и антител, из них более 80 — отечественного производства (цитата по ТАСС).

