Мурашко: В России развернули уже 200 тысяч коронавирусных коек
В медучреждениях России к настоящему моменту развёрнуто около 200 тысяч коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщил при выступлении на XIII Евразийском экономическом форуме глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр уточнил, что до начала пандемии в стране имелось 54 тыс. взрослых и детских инфекционных коек, то есть их число из-за COVID-19 пришлось увеличить почти в четыре раза.
Рассказал Мурашко и об успехах в диагностике заболевания.
«Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран», — заявил он, добавив, что в России используют 200 тест-систем для определения коронавируса и антител, из них более 80 — отечественного производства (цитата по ТАСС).
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией от 23 октября, за последние сутки в России на COVID-19 протестировано 540,3 тыс. человек. Всего с начала пандемии проведено 56,23 млн тестов.