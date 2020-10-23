Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике опять дисквалифицировали на восемь лет

Два отечественных тяжелоатлета дисквалифицированы за употребление допинга. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

На восемь лет отлучена от спорта многократная чемпионка и призер чемпионатов России Амина Масхадова. В 2016 году ее уже дисквалифицировали на восемь лет, несмотря на это девушка продолжила выступать. Новый срок наказания Масхадовой вступит в силу с 12 августа 2023 года.

Вторым дисквалифицированным стал Алексей Малюк, которого отстранили на четыре года начиная с 3 декабря 2019 года.