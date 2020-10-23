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23.10.2020 15:06
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С петербуржцами поговорят о культуре смерти

Во вторник, 27 октября, в независимом книжном магазине «Все свободны» состоится презентация книги антрополога Сергея Мохова «История смерти. Как мы боремся и принимаем». Вход свободный. (18+)

Фото: individuumbooks.ru/

Сергей Мохов — антрополог, кандидат социологических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, автор книги «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия» и один из немногих российских гуманитариев, умеющий говорить о культуре смерти понятно и увлекательно. И даже шутить: на встрече в одном из книжных клубов Сергей Мохов назвал себя «некромантом и кондотьером». Его новая книга «История смерти. Как мы боремся и принимаем» посвящена отношению современного человека не только к своему, но и к чужому умиранию.

В последние несколько лет публичный интерес к теме смерти сильно вырос. Мохов задается следующими вопросами: почему мы оплакиваем незнакомых нам знаменитостей? Почему споры об эвтаназии никак не утихнут? Из-за чего трагические события вроде пожара в кемеровском ТЦ раскалывают соцсети?

Поговорить с Сергеем Моховым о ритуалах, связанных с умиранием человека, можно будет 27 октября в книжном магазине «Все свободны» (Некрасова, 23). Начало в 19:30. Вход на встречу бесплатный.

Елена Васильева

Фото: individuumbooks.ru/

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Комментарии (4)

Djnyana
Есть много всяких.. Теорий Жизни и Смерти, меня привлекает лишь одна, она, разумеется, основана на.. Любви! )
USSR_forever
о да, а за покупку книги ещё и мешок большой чёрный полиэтиленовый начните выдавать, чтобы все "смирились"... нашли время для презентации....
virusanet
только дурак сейчас деньги не рубит.
да, мадам васильева?

хе-хе.
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