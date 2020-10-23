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23.10.2020 14:50
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Посол Ватикана доехал до Москвы спустя 5 месяцев после назначения. Виновата пандемия

Апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Джованни Д’Аниелло наконец прибыл в Россию, сообщается на странице римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве в Facebook 23 октября.

«Вечером 22 октября в Москву прибыл апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло. <...> Архиепископ Д’Аниелло был назначен апостольским нунцием в России 1 июня этого года, однако в связи с обстоятельствами, связанными с пандемией коронавируса, смог прибыть в Россию только сейчас», — говорится в сообщении.

«Хочу вам сказать, что я здесь с вами, среди вас и хотел бы идти вместе с вами. Будем совместно трудиться, вместе идти вперед и создавать то братство, о котором говорит папа Франциск в своей последней энциклике. Все вместе как братья будем идти вперед — чтобы строить Царство Божие. Также сердечно приветствую православных христиан, которые меня слышат, которым будут интересны моя деятельность и мои слова, особенно Его Святейшество патриарха Кирилла, его епископов и помощников», — заявил по прилёте посланник папы римского.

Ранее он в течение восьми лет занимал должность апостольского нунция в Бразилии. До этого 65-летний ватиканский дипломат служил в Демократической Республике Конго (2001–2010), а затем был апостольским нунцием в Камбодже и Таиланде и апостольским делегатом в Лаосе и Мьянме (2010–2012).

Предыдущий посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре, работавший в Москве с 2016 года, был в начале года переведен на службу в Париж и в начале февраля покинул российскую столицу.

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