Депутат Госдумы предложил способ заставить всех носить маски
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал причину игнорирования гражданами рекомендаций по ношению средств защиты в период пандемии. По его мнению, большую роль в принятии решения о том, надевать ли маску, играет финансовая сторона вопроса.
В комментарии радио Sputnik 23 октября Нилов рассказал, что людям нужно помочь с приобретением СИЗ.
«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — заявил депутат.
По его словам, сегодня в розницу маску можно приобрести за 3 рубля. Но доступность — это ещё не всё. Нилов хотел бы видеть больше социальной рекламы в общественных местах, которая призывает людей чаще мыть руки и носить СИЗ. Особенно в этом плане нужно воздействовать на людей старшего возраста, которые попадают в группу риска, отмечает он, поэтому подходящим каналом воздействия мог бы стать телевизор.
В Петербурге за последние сутки коронавирус выявили у ещё 710 человек, по России число заболевших увеличилось на 17 360.