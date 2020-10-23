Депутат Госдумы предложил способ заставить всех носить маски

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал причину игнорирования гражданами рекомендаций по ношению средств защиты в период пандемии. По его мнению, большую роль в принятии решения о том, надевать ли маску, играет финансовая сторона вопроса.

В комментарии радио Sputnik 23 октября Нилов рассказал, что людям нужно помочь с приобретением СИЗ.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — заявил депутат.

