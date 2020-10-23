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23.10.2020 14:34
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Депутат Госдумы предложил способ заставить всех носить маски

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов назвал причину игнорирования гражданами рекомендаций по ношению средств защиты в период пандемии. По его мнению, большую роль в принятии решения о том, надевать ли маску, играет финансовая сторона вопроса.

В комментарии радио Sputnik 23 октября Нилов рассказал, что людям нужно помочь с приобретением СИЗ.

«Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно», — заявил депутат.

По его словам, сегодня в розницу маску можно приобрести за 3 рубля. Но доступность — это ещё не всё. Нилов хотел бы видеть больше социальной рекламы в общественных местах, которая призывает людей чаще мыть руки и носить СИЗ. Особенно в этом плане нужно воздействовать на людей старшего возраста, которые попадают в группу риска, отмечает он, поэтому подходящим каналом воздействия мог бы стать телевизор.

В Петербурге за последние сутки коронавирус выявили у ещё 710 человек, по России число заболевших увеличилось на 17 360.

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Комментарии (29)

pregatus
Раздавать бесплатные маски - я только за.
Но вообще пора всё-таки карантин нормальный вводить.
adamwest96
В магазинах типа Ленты и ОКея бесплатно и маски и перчатки выдают, один черт не надевают.
ANTIPUTINIST
Бесплатно им маски раздавай,ишь ты. А они пока за очередными айфонами в очередь побегут,отмазываясь потом что астматики и/или "раздавайтемаскибесплатно!!!". Денег у них нет,зато на бухло или прочую чушню - всегда пожалуйста.
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