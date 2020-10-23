Дядя Хабиба Нурмагомедова сравнил Макгрегора с петухом

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил шансы на реванш между россиянином и ирландским бойцом Конором Макгрегором. В интервью ТАСС родственник Хабиба заявил, что UFC может продавить их повторную встречу.

«Конор хочет, чтобы на него внимание обратили. Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно. Что касается реванша, если думать чисто с финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчет популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу. Не думаю, что его интересует это, но UFC командует, могут быть определенные условия», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.