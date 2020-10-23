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23.10.2020 14:28
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Дядя Хабиба Нурмагомедова сравнил Макгрегора с петухом

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оценил шансы на реванш между россиянином и ирландским бойцом Конором Макгрегором. В интервью ТАСС родственник Хабиба заявил, что UFC может продавить их повторную встречу.

«Конор хочет, чтобы на него внимание обратили. Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно. Что касается реванша, если думать чисто с финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчет популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу. Не думаю, что его интересует это, но UFC командует, могут быть определенные условия», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Ранее в интервью «Фонтанке» другой петербургский боец и друг Хабиба Михаил Малютин заявил, что бой с Макгрегором вряд ли будет интересен со спортивной точки зрения.

В октябре 2018 года Хабиб одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов выиграл в четвертом раунде, применив удушающий прием.

В субботу, 24 октября, на турнире UFC 254 состоится бой Нурмагомедов — Гейджи.

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Комментарии (2)

hal9000
Да этот вес все примерно так и воспринимают на ринге..конечно тут коммерческая составляющая..ну а так это петушиные бои..более менее можно смотреть начиная от средних весов..а это детская возня...
Петр Петров
Дядя интересно сидевший?
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