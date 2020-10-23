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23.10.2020 13:36
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Петербургские каратисты выиграли пять медалей на чемпионате России

Успешно завершился для петербургских спортсменов чемпионат России по каратэ, прошедший в Екатеринбурге (Свердловская область). Победителем турнира в личном зачёте стала петербурженка Вера Ковалёва (Kumite Female, весовая категория свыше 68 кг).

Серебряные медали соревнований завоевали наши земляки Анна Родина (Kumite Female, 61 кг) и Беслан Мизов (Kumite Male, 75 кг). Бронзовыми призерами стали Надежда Егорова (Kumite Female, 50 кг) и Александр Селиванов (Kumite Male, 84 кг).

Всего в турнире принимали участие 600 каратистов, из них 22 представляли Санкт-Петербург.

Вера Ковалёва
Вера КовалёваФото: комитет по физической культуре и спорту
Вера Ковалёва
Вера КовалёваФото: комитет по физической культуре и спорту

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Комментарии (1)

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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В КЛАССАХ ЛАЗЕР И ЛАЗЕР-РАДИАЛ. СЕРГЕЙ КОМИССАРОВ ЗАНЯЛ ПЯТОЕ МЕСТО!

Цвета российского флага в Польше защищали семь спортсменов – Сергей Комиссаров, Максим Николаев, Даниил Крутских, Никита Мельников, Александра Лукоянова, Мария Кислухина и Екатерина Береза.
Лучше всех среди россиян выступил многократный чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года Сергей Комиссаров. По ходу регаты Сергей сражался за третью строчку. После первого дня финальной серии спортсмен из Московской области шел на пятом месте с отставанием от третьей строчки в пять баллов. В оставшиеся дни Комиссаров уступил одну позицию и финишировал на пятом месте все с тем же отставанием в пять баллов от бронзы. Тем не менее, пятое место – отличный результат для всего отечественного парусного спорта в рамках подготовки к Олимпийским играм.

Удалят ведь победы россиян в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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