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23.10.2020 13:25
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«Очень интересная идея». В Якутии хотят праздновать свои «Алые паруса» во время арктической зимы

Власти Якутии задумались о проведении праздника молодежи по аналогу с петербургскими «Алыми парусами» — только в период арктической зимы. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, побывавший в республике с визитом, расценил идею как очень интересную. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Чиновники двух регионов обменялись мнениями во время визита петербургской делегации в республику. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко рассказал, что в регионе задумываются над проведением своих «Алых парусов», отличительной особенностью от петербургского праздника стало бы время мероприятия: не летом, а в период арктической зимы.

«Если вы сможете помочь нам, мы были бы рады», — цитирует Тарасенко пресс-служба Смольного. Эдуард Батанов в ответ заметил, что идея очень интересная, и заверил, что Петербург готов подключиться к ее реализации.

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Комментарии (1)

мухомор
Отличная идея устраивать масштабные уличные мероприятия при температуре -40 градусов по Цельсию (средняя для Якутии зимой).
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