«Очень интересная идея». В Якутии хотят праздновать свои «Алые паруса» во время арктической зимы

Власти Якутии задумались о проведении праздника молодежи по аналогу с петербургскими «Алыми парусами» — только в период арктической зимы. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, побывавший в республике с визитом, расценил идею как очень интересную. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Чиновники двух регионов обменялись мнениями во время визита петербургской делегации в республику. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко рассказал, что в регионе задумываются над проведением своих «Алых парусов», отличительной особенностью от петербургского праздника стало бы время мероприятия: не летом, а в период арктической зимы.