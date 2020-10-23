«Очень интересная идея». В Якутии хотят праздновать свои «Алые паруса» во время арктической зимы
Власти Якутии задумались о проведении праздника молодежи по аналогу с петербургскими «Алыми парусами» — только в период арктической зимы. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, побывавший в республике с визитом, расценил идею как очень интересную. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Смольного.
Чиновники двух регионов обменялись мнениями во время визита петербургской делегации в республику. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко рассказал, что в регионе задумываются над проведением своих «Алых парусов», отличительной особенностью от петербургского праздника стало бы время мероприятия: не летом, а в период арктической зимы.
«Если вы сможете помочь нам, мы были бы рады», — цитирует Тарасенко пресс-служба Смольного. Эдуард Батанов в ответ заметил, что идея очень интересная, и заверил, что Петербург готов подключиться к ее реализации.