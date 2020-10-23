Открыла кошелек. Россия потратила 9 миллиардов на покупку акций «Аэрофлота»

Государство увеличило долю в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» до 57,34%. Как следует из отчета Минфина России, опубликованного 23 октября, всего в акции перевозчика инвестировано около 9 млрд рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. Стоимость одной бумаги составила 60 рублей.

По данным ведомства, 22 октября в рамках допэмиссии обыкновенных акций «Аэрофлота» государство приобрело дополнительно 151 млн бумаг — в результате SPO доля РФ в уставном капитале выросла с 51,17% до 57,34%. Общий объем инвестиций за счет средств ФНБ составил около 50 млрд рублей, а число акций — 833,3 миллиона. Окончательный объем привлеченных средств будет объявлен 26 октября.