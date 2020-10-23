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23.10.2020 12:51
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Открыла кошелек. Россия потратила 9 миллиардов на покупку акций «Аэрофлота»

Государство увеличило долю в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» до 57,34%. Как следует из отчета Минфина России, опубликованного 23 октября, всего в акции перевозчика инвестировано около 9 млрд рублей за счет средств Фонда национального благосостояния. Стоимость одной бумаги составила 60 рублей.

По данным ведомства, 22 октября в рамках допэмиссии обыкновенных акций «Аэрофлота» государство приобрело дополнительно 151 млн бумаг — в результате SPO доля РФ в уставном капитале выросла с 51,17% до 57,34%. Общий объем инвестиций за счет средств ФНБ составил около 50 млрд рублей, а число акций — 833,3 миллиона. Окончательный объем привлеченных средств будет объявлен 26 октября.

По данным Московской биржи, капитализация «Аэрофлота» составляет 66,4 млрд рублей. С 22 октября акции перевозчика растут, но незначительно. В 2019 году выручка компании достигла 551,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 5,3 млрд рублей, следует из данных системы СПАРК.

Ранее «Фонтанка» писала, что правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота» на фоне кризиса в отрасли в конце июля, но с условием сохранения контроля государства над компанией — по итогам размещения доля государства должна быть не меньше нынешних 51,17%. В сентябре акционеры перевозчика также согласились на допэмиссию до 1,7 млрд акций.

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Комментарии (1)

Skazochny
распилили 49% стопудово за муку между своей опг, сейчас выкупают по сумасшедшим ценам...ОПГ.
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