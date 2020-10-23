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23.10.2020 12:56
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Грузовик не успел затормозить и собрал «паровозик» из пяти машин на Индустриальном

Массовая авария осложнила дорожную ситуацию в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель грузовика не успел затормозить перед пробкой и задержал «очередь».

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 23 октября на Индустриальном проспекте, в районе дома 35, столкнулись пять машин: грузовик собрал стоявшие в пробке три легковых автомобиля и кроссовер Volkswagen.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Особенно сильно досталось серой легковой, принявшей на себя первый удар. О пострадавших не сообщается.

Авария добавила проблем другим водителям. По данным «Яндекс.Пробок», движение на Индустриальном проспекте и без того довольно плотное, особенно в районе перекрестков с Ириновским проспектом и проспектом Косыгина.

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Комментарии (1)

Маэстро
На грузовике, конечно, Равшан Джумшутович? Или я не угадал?
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