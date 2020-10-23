Грузовик не успел затормозить и собрал «паровозик» из пяти машин на Индустриальном
Массовая авария осложнила дорожную ситуацию в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель грузовика не успел затормозить перед пробкой и задержал «очередь».
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», утром 23 октября на Индустриальном проспекте, в районе дома 35, столкнулись пять машин: грузовик собрал стоявшие в пробке три легковых автомобиля и кроссовер Volkswagen.
Особенно сильно досталось серой легковой, принявшей на себя первый удар. О пострадавших не сообщается.
Авария добавила проблем другим водителям. По данным «Яндекс.Пробок», движение на Индустриальном проспекте и без того довольно плотное, особенно в районе перекрестков с Ириновским проспектом и проспектом Косыгина.