Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , утром 23 октября на Индустриальном проспекте, в районе дома 35, столкнулись пять машин: грузовик собрал стоявшие в пробке три легковых автомобиля и кроссовер Volkswagen.

Массовая авария осложнила дорожную ситуацию в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель грузовика не успел затормозить перед пробкой и задержал «очередь».

Особенно сильно досталось серой легковой, принявшей на себя первый удар. О пострадавших не сообщается.

Авария добавила проблем другим водителям. По данным «Яндекс.Пробок», движение на Индустриальном проспекте и без того довольно плотное, особенно в районе перекрестков с Ириновским проспектом и проспектом Косыгина.