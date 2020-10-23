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23.10.2020 12:40
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Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов заболел COVID-19

Председатель партии «Справедливая Россия» и глава фракции эсеров в нижней палате российского парламента Сергей Миронов получил положительный результат теста на COVID-19, сообщила пресс-служба «СР».

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам. Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью», — цитирует политика официальный сайт «Справедливой России».

Других подробностей о состоянии политика пока не приводится.

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Комментарии (2)

А2020
Новичок кончился.
Fjfef
А что так)? Вакцину не заслужил?
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