Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов заболел COVID-19

Председатель партии «Справедливая Россия» и глава фракции эсеров в нижней палате российского парламента Сергей Миронов получил положительный результат теста на COVID-19, сообщила пресс-служба «СР».
«Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам. Призываю всех внимательно относиться к своему здоровью», — цитирует политика официальный сайт «Справедливой России».
Других подробностей о состоянии политика пока не приводится.