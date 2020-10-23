Больше десятка пешеходов пострадали и двое погибли в Петербурге и Ленобласти за сутки
Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области отмечает резкий рост числа ДТП с пешеходами. Только за минувшие сутки на дорогах регионов произошло 13 наездов.
Как сообщается 23 октября в официальной группе УГИБДД Петербурга и Ленобласти «ВКонтакте», за сутки на петербургских и областных дорогах в ДТП пострадали 12 пешеходов. Два человека погибли. Все наезды произошли в темное время суток, отметили в ведомстве.
Только в понедельник, 19 октября, ГИБДД выражала обеспокоенность ростом числа наездов на людей. За три дня произошло 16 ДТП, в которых пострадали пешеходы, один человек погиб. Теперь же почти столько же ДТП с пешеходами произошло всего за сутки.
В Госавтоинспекции напоминают водителям, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или только вступили на проезжую часть. Пешеходам же напоминают, что перед выходом на проезжую часть они должны оценить расстояние до приближающегося транспорта и его скорость и убедиться, что переход будет безопасен. Также пешеходам нужно иметь на одежде световозвращающие элементы — они в несколько раз повышают видимость человека на дороге для водителей.