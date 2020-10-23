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23.10.2020 12:23
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Больше десятка пешеходов пострадали и двое погибли в Петербурге и Ленобласти за сутки

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области отмечает резкий рост числа ДТП с пешеходами. Только за минувшие сутки на дорогах регионов произошло 13 наездов.

Как сообщается 23 октября в официальной группе УГИБДД Петербурга и Ленобласти «ВКонтакте», за сутки на петербургских и областных дорогах в ДТП пострадали 12 пешеходов. Два человека погибли. Все наезды произошли в темное время суток, отметили в ведомстве.

Только в понедельник, 19 октября, ГИБДД выражала обеспокоенность ростом числа наездов на людей. За три дня произошло 16 ДТП, в которых пострадали пешеходы, один человек погиб. Теперь же почти столько же ДТП с пешеходами произошло всего за сутки.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или только вступили на проезжую часть. Пешеходам же напоминают, что перед выходом на проезжую часть они должны оценить расстояние до приближающегося транспорта и его скорость и убедиться, что переход будет безопасен. Также пешеходам нужно иметь на одежде световозвращающие элементы — они в несколько раз повышают видимость человека на дороге для водителей.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (5)

Маэстро
Ещё бы пешеходам напомнить, что в принципе существуют пешеходные переходы, что по подземным переходам, там где они есть, можно и нужно ходить по переходу под землёй, а не по дороге над переходом и как-то попытаться объяснить, что красный свет светофора не настолько красив, чтобы бежать на него через дорогу.
Peshekhod
Раз пешеход задавлен, значит, в этом месте в это время ему было небезопасно, значит, он перед выходом на п/ч не убедился в безопасности, значит, нарушил, значит, поделом. Ибо доколе!?
Fenomen
Ну да, ну да. А речь о том, чтобы поток автомобилей в городе реально не превышал скорость хотя бы 60 км/ч (хотя и это много для большинства ситуаций), никто и не говорит.
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