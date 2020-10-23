Госавтоинспекция Петербурга и Ленинградской области отмечает резкий рост числа ДТП с пешеходами. Только за минувшие сутки на дорогах регионов произошло 13 наездов.

Как сообщается 23 октября в официальной группе УГИБДД Петербурга и Ленобласти «ВКонтакте», за сутки на петербургских и областных дорогах в ДТП пострадали 12 пешеходов. Два человека погибли. Все наезды произошли в темное время суток, отметили в ведомстве.

Только в понедельник, 19 октября, ГИБДД выражала обеспокоенность ростом числа наездов на людей. За три дня произошло 16 ДТП, в которых пострадали пешеходы, один человек погиб. Теперь же почти столько же ДТП с пешеходами произошло всего за сутки.