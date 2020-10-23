Большую хоральную синагогу в Петербурге оштрафовали за прорубленные окно и дверь в противопожарной стене

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности религиозную организацию ортодоксального иудаизма «Еврейская община Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга». По документам, собранным КГИОП, её обвиняли в «нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 октября, эксперты комитета выявили в июне 2020 года, что организация устроила в брандмауэрной стене оконный и дверной проемы, а затем у дверного проема входной группы появился приямок (углубление, примыкающее к стене здания) со ступенями и козырьком. Помимо этого, в здании на Союза Печатников, 7, появились два новых оконных проема на уровне второго и чердачного этажей, а с восточной стороны — наружная металлическая лестница с устройством на уровне второго и чердачного этажей дверных проемов.

