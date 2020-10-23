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23.10.2020 12:18
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Печать

Большую хоральную синагогу в Петербурге оштрафовали за прорубленные окно и дверь в противопожарной стене

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности религиозную организацию ортодоксального иудаизма «Еврейская община Большой хоральной синагоги Санкт-Петербурга». По документам, собранным КГИОП, её обвиняли в «нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 23 октября, эксперты комитета выявили в июне 2020 года, что организация устроила в брандмауэрной стене оконный и дверной проемы, а затем у дверного проема входной группы появился приямок (углубление, примыкающее к стене здания) со ступенями и козырьком. Помимо этого, в здании на Союза Печатников, 7, появились два новых оконных проема на уровне второго и чердачного этажей, а с восточной стороны — наружная металлическая лестница с устройством на уровне второго и чердачного этажей дверных проемов.

Представители синагоги на заседании вину не признали, указав, что по настоящему делу истек срок привлечения к административной ответственности, поскольку работы были выполнены в августе 2018 года. Они также сообщали, что здание было передано в аренду организации в неудовлетворительном состоянии. Еврейская община провела в нем капремонт.

Представитель КГИОП поддержал претензии ведомства в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

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Комментарии (5)

hal9000
Восстанавливать я так понимаю будут за счет православных..
260566291
...Ты их в дверь они в окно...
Wuhan Proletarian
Рабинович нашел клад золотых монет царской чеканки.
Он честно взял 25%, причитающихся ему по закону а остальное закопал.
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