В Петербурге могут запретить демонтировать вывески старше 1996 года. Поводом стала борьба с ними анонима

В Петербурге могут запретить демонтировать вывески и рекламные конструкции, установленные до 10 октября 1996 года. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании парламентского комитета по законодательству 23 октября. Пользователям этих конструкций дадут время легализовать вывески.

Законопроект разработал комитет по законодательству, он предполагает внесение изменений в законы о благоустройстве и городской Кодекс об административных правонарушениях.

Инициативу представил глава комиссии, депутат «Единой России» Денис Четырбок. «Речь идет о вывесках прежде всего советского периода... Появился у нас, я другого слова не могу назвать, террорист, который, используя пресловутый портал «Наш Санкт-Петербург», начал борьбу с вывесками, анонимно направляя свои жалобы. И это подстегивает органы власти выписывать предписания, грозить штрафами для тех организаций, которые используют вывески. Поскольку они размещены еще в советские годы, далеко не всегда имеют необходимые согласования в соответствии с действующим законодательством», — рассказал парламентарий.