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23.10.2020 11:41
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Печать

В Петербурге могут запретить демонтировать вывески старше 1996 года. Поводом стала борьба с ними анонима

В Петербурге могут запретить демонтировать вывески и рекламные конструкции, установленные до 10 октября 1996 года. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании парламентского комитета по законодательству 23 октября. Пользователям этих конструкций дадут время легализовать вывески.

Законопроект разработал комитет по законодательству, он предполагает внесение изменений в законы о благоустройстве и городской Кодекс об административных правонарушениях.

Инициативу представил глава комиссии, депутат «Единой России» Денис Четырбок. «Речь идет о вывесках прежде всего советского периода... Появился у нас, я другого слова не могу назвать, террорист, который, используя пресловутый портал «Наш Санкт-Петербург», начал борьбу с вывесками, анонимно направляя свои жалобы. И это подстегивает органы власти выписывать предписания, грозить штрафами для тех организаций, которые используют вывески. Поскольку они размещены еще в советские годы, далеко не всегда имеют необходимые согласования в соответствии с действующим законодательством», — рассказал парламентарий.

Усилиями анонима, который оставил более 8 тысяч обращений, были демонтированы вывески «Ателье» на Ординарной улице, «Союз» на Курской, «Магазин № 53» на Жака Дюкло, «Выборгская» на Торжковской улице, «Дом радио и музыки» на Гражданском проспекте.

Законопроект запрещает демонтаж вывесок, которые были установлены до 10 октября 1996 года. При этом потребуется разрешение на их размещение. Чтобы его получить, лицо, которое эксплуатирует такую вывеску или рекламную конструкцию, должно будет обратиться в комитет по печати в течение месяца после разработки Смольным соответствующего порядка.

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Комментарии (8)

Skazochny
"Появился у нас, я другого слова не могу назвать, террорист, который, используя пресловутый портал «Наш Санкт-Петербург»
ой ля, бездельников заставили арбайтен? выполнять закон? печаль...
Алекс81
У нас в интернет без аутентификации не войти, а вот жалобы - аноним. Хахаха. Пока чиновникам удобно- это Аноним.

Не хватает городу губернатора. ........
hayalci33
Этих анонимов нужно изолировать об общества по причине недееспособности. Не, ну я соглашусь - иногда это полезное для общества, но в большинстве своем это люди с отклонениями. Депутаты вроде люди взрослые, все понимают, только чего опять у недееспособных идти на поводу?
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