День чекиста не будет парламентским. Выборы в Киргизии решили перенести на новый год

«Выборы состоятся до марта (следующего года)», — написал он. По мнению Жапарова, национальный парламент в этом вопросе «не будет тянуть до июня». Решение народных избранников о переносе сроков проведения повторных парламентских выборов, считает Жапаров, было принято «в интересах народа».

В Киргизии решено сдвинуть дату повторных парламентских выборов на следующий год, но пройдут они до начала весны, об этом заявил 23 октября в Telegram исполняющий обязанности президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

Напомним, накануне депутаты высшего законодательного органа Киргизии решили отменить проведение повторных парламентских выборов, которые были назначены ЦИК на 20 декабря, и перенести их на срок «не позднее 1 июня 2021 года». Депутаты объяснили этот факт необходимостью проведения конституционной реформы, отсутствием средств в бюджете и сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса в стране.

20 декабря в РФ — День работников государственной безопасности, в 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) при СНК РСФСР. В Кыргызстане 20 декабря отмечается День работника органов национальной безопасности.



Выборы в высший законодательный орган Киргизии прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий. Преодолеть 7-процентный барьер смогли лишь четыре из них. На следующий день сторонники проигравших партий организовали митинги в столице, после чего начались массовые беспорядки, которые впоследствии привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.

