День чекиста не будет парламентским. Выборы в Киргизии решили перенести на новый год
В Киргизии решено сдвинуть дату повторных парламентских выборов на следующий год, но пройдут они до начала весны, об этом заявил 23 октября в Telegram исполняющий обязанности президента премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.
«Выборы состоятся до марта (следующего года)», — написал он. По мнению Жапарова, национальный парламент в этом вопросе «не будет тянуть до июня». Решение народных избранников о переносе сроков проведения повторных парламентских выборов, считает Жапаров, было принято «в интересах народа».
Напомним, накануне депутаты высшего законодательного органа Киргизии решили отменить проведение повторных парламентских выборов, которые были назначены ЦИК на 20 декабря, и перенести их на срок «не позднее 1 июня 2021 года». Депутаты объяснили этот факт необходимостью проведения конституционной реформы, отсутствием средств в бюджете и сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса в стране.
20 декабря в РФ — День работников государственной безопасности, в 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) при СНК РСФСР. В Кыргызстане 20 декабря отмечается День работника органов национальной безопасности.
Выборы в высший законодательный орган Киргизии прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий. Преодолеть 7-процентный барьер смогли лишь четыре из них. На следующий день сторонники проигравших партий организовали митинги в столице, после чего начались массовые беспорядки, которые впоследствии привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.