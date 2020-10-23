Здание штаба ЗВО Минобороны на Невском проспекте скроется под лесами на капремонт

В Петербурге государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на капремонт фасадов и кровли здания штаба Западного военного округа Минобороны РФ на Невском проспекте, 4. Об этом ГАТИ сообщила 23 октября.

Работы будет проводить ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4 » по заказу «Управления заказчика КС Минобороны России». Завершить их необходимо к 15 мая 2021 года.