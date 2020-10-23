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23.10.2020 10:37
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Здание штаба ЗВО Минобороны на Невском проспекте скроется под лесами на капремонт

В Петербурге государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на капремонт фасадов и кровли здания штаба Западного военного округа Минобороны РФ на Невском проспекте, 4. Об этом ГАТИ сообщила 23 октября.

Работы будет проводить ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» по заказу «Управления заказчика КС Минобороны России». Завершить их необходимо к 15 мая 2021 года.

Дом Е. Янсена и В. Фурлона (дом А. И. Гергенса), расположенный по адресу: Невский пр., 4, был возведен еще в 1778 году, однако первоначальный облик был изменен при реконструкции в 1828–1830 годах архитектором Егором Цолликофером (Георгом Рупрехтом). В 1872–1874 здание снова реконструируют и надстраивают по проекту Виктора Шретера и Иеронима Китнера. Главному штабу здание принадлежало еще с конца XIX века, о чем свидетельствует адресная книга. В конце XIX века там располагался военно-топографический отдел Главного штаба. В 1920-х годах в доме находились книжный и писчебумажный магазины Военной типографии.

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Комментарии (1)

ego
Наконец-то позорище скроется
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