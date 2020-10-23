Петербуржец накачал банкомат газом ради вожделенных купюр, но пришлось бежать без них
Попытка эффектного взлома банкомата закончилась бегством в Невском районе Петербурга. Его исполнителю пришлось бежать с пустыми руками.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября, накануне в десять утра охранник обнаружил повреждение банкомата на проспекте Большевиков, 3.
Полицейские, которые прибыли по указанному адресу, выяснили, что примерно в половину четвертого утра на него покусился неизвестный. Последний закачал в банкомат газ из баллона, тем самым совершив его подрыв. Однако, ничего не похитив, скрылся с места преступления.
Несмотря на то, что все произошло без свидетелей, взрывателя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Судя по записям, это молодой мужчина, на вид ему 25-35 лет. Он был одет в черную одежду, ботинки и шапку. Помимо этого, преступник был неаккуратен и оставил следы рук.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.