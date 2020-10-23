FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 08:43
11
Печать

Петербуржца избила толпа школьников. Он лежал на мокром асфальте до приезда скорой

Принявшего на грудь, а затем повздорившего с компанией школьников жителя Красногвардейского района госпитализировали в Петербурге. Что стало поводом для конфликта — пока не ясно.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября, около половины десятого вечера в минувшую среду в одну из городских больниц поступил пациент в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом ребра, пневмоторакс и острую алкогольную интоксикацию. По словам самого пострадавшего, его избили неизвестные у дома № 74 на проспекте Энергетиков.

Полицейские стали разыскивать нападавших и нашли их по местам жительства. Им нет 18 лет.

В результате поисков сотрудники полиции задержали двоих братьев 16 и 17 лет, учащихся одной из городских школ, их одноклассника-ровесника, а также 17-летнего приятеля компании, который нигде не учится и не работает.

Задержанных попросили объясниться. Те рассказали, что у них возник конфликт с мужчиной, после чего они толпой избили его руками, а затем убежали, оставив лежать на мокром асфальте. Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

doorbal_
подрастает новое поколение, не знающее ни законов ни понятий, не боящихся ни взрослых, ни ментов, ни бандитов.
Елена Владимирова
Конечно, школьникам опять ничего не будет. А если бы мужчина дал бы им сдачи то его посадили бы.
Wuhan Proletarian
Собутыльники алконавта радостно потирают руки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний