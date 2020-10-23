Петербуржца избила толпа школьников. Он лежал на мокром асфальте до приезда скорой

Принявшего на грудь, а затем повздорившего с компанией школьников жителя Красногвардейского района госпитализировали в Петербурге. Что стало поводом для конфликта — пока не ясно.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября, около половины десятого вечера в минувшую среду в одну из городских больниц поступил пациент в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом ребра, пневмоторакс и острую алкогольную интоксикацию. По словам самого пострадавшего, его избили неизвестные у дома № 74 на проспекте Энергетиков.

