Петербуржца избила толпа школьников. Он лежал на мокром асфальте до приезда скорой
Принявшего на грудь, а затем повздорившего с компанией школьников жителя Красногвардейского района госпитализировали в Петербурге. Что стало поводом для конфликта — пока не ясно.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября, около половины десятого вечера в минувшую среду в одну из городских больниц поступил пациент в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом ребра, пневмоторакс и острую алкогольную интоксикацию. По словам самого пострадавшего, его избили неизвестные у дома № 74 на проспекте Энергетиков.
Полицейские стали разыскивать нападавших и нашли их по местам жительства. Им нет 18 лет.
В результате поисков сотрудники полиции задержали двоих братьев 16 и 17 лет, учащихся одной из городских школ, их одноклассника-ровесника, а также 17-летнего приятеля компании, который нигде не учится и не работает.
Задержанных попросили объясниться. Те рассказали, что у них возник конфликт с мужчиной, после чего они толпой избили его руками, а затем убежали, оставив лежать на мокром асфальте. Проводится проверка.