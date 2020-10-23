В Челябинске женщина инсценировала похищение маленького сына, которого выкинула в реку

В Челбяинске сотрудники правоохранительных органов искали похищенного семимесячного ребенка, а теперь ищут его тело. Мать инсценировала преступление, а погибшего сына выбросила в реку.



Молодая женщина обратилась в полицию с заявлением, что на нее напали и отобрали переноску с сыном накануне вечером, пишет 23 октября 74.RU. На место выехали оперативники уголовного розыска областного главка, следователи СК, эксперты, кинолог, а также начальник полиции УМВД города.



Женщина рассказала, что во дворе дома № 52а на улице Жукова ее ударили по голове сзади, она потеряла сознание, после чего у нее забрали ребенка, а также телефон и деньги.

