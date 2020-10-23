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23.10.2020 00:24
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Владимир Пресняков в третий раз стал отцом

Певец Владимир Пресняков и певица Наталья Подольская во второй раз стали родителями. Сына они назвали Иван.

О рождении ребенка Подольская написала в своем Instagram 22 октября. «Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», - поделилась артистка.

Предыдущий их сын родился пять лет назад. Пара вместе с 2005 года. У 52-летнего Преснякова также есть сын от Кристины Орбакайте.

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